Мобильники нашли в вафельных тортах

В исправительной колонии №5 города Владимира сотрудники регионального ФСИН предотвратили попытку доставки в учреждение крупной партии сотовых телефонов, сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре посылки от жителя Москвы одному из осужденных, надзиратели в коробках с вафельными тортами нашли восемь сотовых телефонов, четыре зарядных устройства и девять сим-карт.

В ФСИН отмечают, что это уже вторая попытка доставки в колонию запрещенных средств связи. В начале марта при досмотре посылки, сотрудники обнаружили и изъяли 10 мобильников и 10 зарядников к ним. Запрещенные предметы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и спрятаны среди одежды.

По обоим фактам проводится проверка. Отправителям грозит административная ответственность.