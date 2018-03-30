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Мобильники нашли в вафельных тортах
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Мобильники нашли в вафельных тортах 

ТВ-МИГ 24 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
В исправительной колонии №5 города Владимира сотрудники регионального ФСИН предотвратили попытку доставки в учреждение крупной партии сотовых телефонов, сообщает пресс-служба ведомства.
При досмотре посылки от жителя Москвы одному из осужденных, надзиратели в коробках с вафельными тортами нашли восемь сотовых телефонов, четыре зарядных устройства и девять сим-карт.
В ФСИН отмечают, что это уже вторая попытка доставки в колонию запрещенных средств связи. В начале марта при досмотре посылки, сотрудники обнаружили и изъяли 10 мобильников и 10 зарядников к ним. Запрещенные предметы были завернуты в полиэтиленовые пакеты и спрятаны среди одежды.
По обоим фактам проводится проверка. Отправителям грозит административная ответственность.
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