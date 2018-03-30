«Столица электронной торговли» Китая — Ханчжоу и Москва соединены первым регулярным грузовым авиарейсом

Ханчжоу , 30 марта / Синьхуа / — Первый регулярный авиарейс для грузовых перевозок был открыт между «столицей электронной торговли» Китая — городом Ханчжоу /провинция Чжэцзян/ и Москвой в четверг. Об этом сообщила администрация местного международного аэропорта «Сяошань».

По новому маршруту российский авиаперевозчик Авиастар-ТУ будет обслуживать китайского провайдера логистическо-складских услуг Cainiao Network, главным владельцем которого является гигант электронной торговли Алибаба.

На начальном этапе рейс в оба конца будет выполняться 1-3 раза в неделю, а в будущем частота рейсов может увеличиться до 5-7 раз в неделю.

По маршруту Ханчжоу-Москва самолет будет делать промежуточные посадки в российском Новосибирске и латвийской столице Риге

Каждый месяц Cainiao Network отправляет в Россию более тысячи тонн товаров, заказанных российскими потребителями на онлайн торговой платформе Алиэкспресс при компании Алибаба.

"Новый регулярный авиарейс может помочь малому бизнесу более активно участвовать в международной торговле", — отметил президент компании Cainiao Network Вань Линь, заявив, что в будущем будет запущено больше таких услуг.