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«Столица электронной торговли» Китая — Ханчжоу и Москва соединены первым регулярным грузовым авиарейсом
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«Столица электронной торговли» Китая — Ханчжоу и Москва соединены первым регулярным грузовым авиарейсом 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Ханчжоу, 30 марта /Синьхуа/ — Первый регулярный авиарейс для грузовых перевозок был открыт между «столицей электронной торговли» Китая — городом Ханчжоу /провинция Чжэцзян/ и Москвой в четверг. Об этом сообщила администрация местного международного аэропорта «Сяошань».
По новому маршруту российский авиаперевозчик Авиастар-ТУ будет обслуживать китайского провайдера логистическо-складских услуг Cainiao Network, главным владельцем которого является гигант электронной торговли Алибаба.
На начальном этапе рейс в оба конца будет выполняться 1-3 раза в неделю, а в будущем частота рейсов может увеличиться до 5-7 раз в неделю.
По маршруту Ханчжоу-Москва самолет будет делать промежуточные посадки в российском Новосибирске и латвийской столице Риге.
Каждый месяц Cainiao Network отправляет в Россию более тысячи тонн товаров, заказанных российскими потребителями на онлайн торговой платформе Алиэкспресс при компании Алибаба.
"Новый регулярный авиарейс может помочь малому бизнесу более активно участвовать в международной торговле", — отметил президент компании Cainiao Network Вань Линь, заявив, что в будущем будет запущено больше таких услуг.
В настоящее время аэропорт «Сяошань» также обслуживает грузовые рейсы в Новосибирск и Чикаго /США/. -0-
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