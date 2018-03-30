Киллеры России: Кто уже попал в прицел

Британский эксперт по российской и американской космическим программам Филипп Кларк сообщает о появлении русского «спутника-убийцы», который официально называется КА «Космос-2521». Информация инсайдерская, она предварила публикацию Кларка в BIS Spaceflight, в которой, несомненно, будет разоблачаться еще одно «русское злодеяние».

Филипп Кларк, более полугода наблюдая положение на орбите этого спутника, на прошлой неделе обнаружил, что «Космос-2521» маневрирует относительно «Космоса-2519». То удаляется от него, то приближается, меняя при этом скорость перемещения.

А предыстория тут такова. В июле прошлого года с космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» был запущен секретный космический аппарат «Космос-2519». Довольно долго некоторые источники идентифицировали его как геодезический спутник 14Ф150 «Напряжение», предназначенный для картографирования повышенной точности. Полученные данные должны были использоваться для составления полетных заданий баллистических ракет.

Спутник был выведен на орбиту с апогеем 667 км, перигеем 650 км и наклонением 98 градусов.

Однако через некоторое время Министерство обороны приоткрыло карты, заявив, что запущенный космический аппарат является платформой, предназначенной для вывода в космос еще одного спутника — «Космос-2521». И вот он является спутником-инспектором. Запуск был квалифицирован как испытательный, для исследования возможностей при помощи малогабаритного аппарата визуально обследовать спутник-носитель при помощи оптической аппаратуры.

При этом перемещения инспектора, включение, фокусировка и выключение аппаратуры осуществляется из центра управления. Полученные данные передаются на Землю.

О том, что испытания новой системы прошли успешно, было объявлено в конце октября. После чего, казалось бы, об этой «парочке» забыли. Платформа и спутник-инспектор продолжили нарезать эллипсы, не меняя своего взаимного расположения.

И вот теперь «малютка», которого окрестили «спутником-убийцей», ожил. Даже в такой функциональности, которая официально объявлена, он представляет собой серьезное оружие. В данном случае — разведывательное.

Маневрируя в околоземном космическом пространстве по командам с Земли, спутник-инспектор может приближаться к военным спутникам вероятного противника на необходимое расстояния. После осмотра интересующего объекта в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах полученные данные передаются в центр управления, где они подвергаются необходимому анализу с использованием вычислительных ресурсов.

Необходимо сказать, что даже изображения объектов, полученные при помощи обычной фотокамеры, представляют значительный интерес. Дело в том, что космические аппараты не имеют какой-либо маскировки, которая прикрывала бы от обзора важнейшие элементы спутников. Это связано с тем, что вывод на орбиту лишнего веса, каковым обладают элементы конструкции, не имеющие функциональной нагрузки, — это очень дорогое удовольствие. И до недавнего времени в маскировке надобности не было. Теперь по внешнему виду можно определять назначение военного спутника, а также с немалой долей достоверности выявлять границы его возможностей.

Но можно небезосновательно предположить, что помимо оптико-электронных приборов, спутник-инспектор может быть оснащен еще, скажем, аппаратурой для радиотехнической разведки. В этом случае ценность получаемой разведывательной информации еще больше возрастает.

Однако официальная версия настаивает на том, что спутник специализируется только лишь на визуальном инспектировании космических объектов. Такая версия не может провоцировать «наших партнеров» на заявления о том, что «русские вероломно милитаризируют космос». В то же время вполне естественно предположить, что цель испытаний состоит в том, чтобы реально проверить возможность размещения на таких спутниках-инспекторах ударного оружия, будь-то энергетическая пушка, микроракеты или просто мешок с гвоздями.

«Космос-2521» — не первый такого рода космический аппарат. Эта история началась в 2013 году, когда американцы внезапно обнаружили перемещения по орбите объекта, который в связи с незначительностью его размеров считали космическим мусором. То оказался спутник «Космос-2491». С интервалом в один год на орбиту были выведены еще «Космос-2499» и «Космос-2504». Эти спутники, назначение которых держалось в секрете, перемещались, приближаясь не только к своим спутникам и разгонным блокам, но и к паре китайских космических аппаратов. Один инспектор даже слегка «поцеловался» с разгонным блоком, чуть изменив его траекторию то ли в результате ошибки управления, то ли так было задумано согласно сценарию испытаний. Благодаря чему российских «малюток» стали называть не иначе как «спутниками-убийцами».

Об этой троице известно лишь то, что их вес не превышает 50-70 кг. По современным меркам это совсем немного. И при таких небольших габаритах они умудряются длительное время сохранять способность к маневрированию. Зарубежные эксперты утверждают, что на них испытывается новый тип маневровых двигателей, работающих с высочайшей степенью экономичности.

О незначительных габаритах первых трех спутников свидетельствует не только то, что вначале их принимали за космический мусор. Их выводили на орбиту на легкой ракете «Рокот» как дополнительную нагрузку к трем связным или геодезическим спутникам. Для запуска четвертого спутника-инспектора «Космос-2521» вместе с его платформой использовалась более солидная ракета «Союз-2.1в», способная выводить на низкую опорную орбиту в полтора раза большую полезную нагрузку, чем «Рокот». Причем, «попутчиков» на ракете не было.

Если на трех первых спутниках-инспекторах средств вывода из строя спутников противника явно нет в связи с ограниченностью размеров этих КА, то тандем «Космос-2219»-«Космос-2521» вполне может обладать ударными возможностями. И прозорливые западные комментаторы не зря называют этот комплекс «убийцей спутников»

Для отечественной военной космонавтики это отнюдь не новое в техническом отношении направление. 60-е-70-е годы активно развивался проект, получивший название «Истребитель спутников». В 1975 году даже был принят на вооружение космический комплекс «Полет», созданный в ОКБ В. Н. Челомея.

Истребитель представлял собой сферический аппарат массой 1,5 тонны. Состоял из двигательного отсека и отсека с 300 килограммами взрывчатого вещества. Имелась возможность многократного включения двигателя, суммарное время работы которого составляло приблизительно 300 секунд. За это время перехватчик, маневрируя, подходил к объекту на расстояние, необходимое для его уничтожения. Было установлено, что это расстояние не должно быть больше 1 километра. Обшивка «Полета» была изготовлена таким образом, что при подрыве она распадалась на большое количество фрагментов, разлетающихся с большой скоростью.

Первое боевое испытание «Полета» состоялось в 1968 году. 19 октября был запущен спутник-мишень «Космос-248». На следующий день стартовал перехватчик «Космос-249». Согласно утвержденной программе он «частично» уничтожил мишень. То есть была опробована система наведения на цель и произведен подрыв не полной мощности.

Уничтожение мишени произошло 1 ноября 1968 года. Роль «перехватчика-камикадзе» исполнил аппарат «Космос-252». С этого момента практически все испытания, а их было более двух десятков, проходили успешно. При этом, начиная с 1976 года, чтобы не множить в космосе количество осколков от взорванных аппаратов, испытания завершались контактом мишени и истребителя и сводом их с орбиты бортовыми двигателями. Система получилась простой, практически безотказной и дешевой.

В начале 80-х годов эта противоспутниковая система была признана морально устаревшей. Ее «прощальное выступление» состоялось 18 июня 1982 года на крупнейших учениях Вооруженных сил СССР, на которых был разыгран сценарий полномасштабной ядерной войны. Перехватчик в очередной раз справился с поставленной задачей.

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