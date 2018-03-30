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В Ворошиловском районе Ростова отремонтируют улицы и построят новый кинокомплекс
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В Ворошиловском районе Ростова отремонтируют улицы и построят новый кинокомплекс 

161.ru 24 минуты назад
Фото: 161.ru
В Ворошиловском районе Ростова до конца октября отремонтируют семь улиц. Две из них, проспекты Космонавтов и Королева, будут готовы уже к середине мая. Еще в северной части города посадят 127 новых деревьев, 800 кустарников, во дворах и скверах появятся цветочные клумбы. Территорию вокруг социального центра по проспекте Космонавтов, 39 тоже озеленят и благоустроят.
— В апреле откроют новый кинокомплекс «Горизонт» на проспект Нагибина, в мае — новый торговый центр на проспекте Космонавтов. До конца 2018 года планируется построить десять многоквартирных домов, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, в программу «Комфортная городская среда» попал сквер «Северный», который благоустроят до конца 2018 года. Здесь появятся велодорожки, детские площадки и площадки для занятия спортом.
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