В Ворошиловском районе Ростова отремонтируют улицы и построят новый кинокомплекс

В Ворошиловском районе Ростова до конца октября отремонтируют семь улиц. Две из них, проспекты Космонавтов и Королева, будут готовы уже к середине мая. Еще в северной части города посадят 127 новых деревьев, 800 кустарников, во дворах и скверах появятся цветочные клумбы. Территорию вокруг социального центра по проспекте Космонавтов, 39 тоже озеленят и благоустроят.

— В апреле откроют новый кинокомплекс «Горизонт» на проспект Нагибина, в мае — новый торговый центр на проспекте Космонавтов. До конца 2018 года планируется построить десять многоквартирных домов, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в программу «Комфортная городская среда» попал сквер «Северный», который благоустроят до конца 2018 года. Здесь появятся велодорожки, детские площадки и площадки для занятия спортом.