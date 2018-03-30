В России установят порядок возмещения ущерба воинской части

Минобороны России предложило установить порядок возмещения ущерба воинской части. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

«Федеральный закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, за ущерб, причинённый ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в федеральной собственности и закреплённому за воинскими частями, а также определяет порядок возмещения причинённого ущерба», — говорится в документе.

Отмечается, что с учётом сложившейся судебной практики предлагается установить, что понимается под днём обнаружения ущерба, а также предусмотреть приостановление срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства.

В соответствии с законодательством, командиры (начальники), не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причинённого воинской части ущерба, несут ограниченную материальную ответственность. В этой связи предлагается установить, что командиры (начальники), не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причинённого воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности.

Также предлагается предусмотреть возможность военнослужащему в случае добровольного возмещения, на основании письменного обязательства возместить ущерб с рассрочкой платежа и установить, что право уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причинённого им ущерба, предоставляется только суду, а также конкретизировать обстоятельства, позволяющие уменьшить размер указанных взысканий.

Внесение вышеуказанных изменений в закон позволит исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будет способствовать объективному и полному возмещению причинённого ущерба. Реализация требований представленного законопроекта не потребует увеличения численности государственных органов, а также их дополнительного финансирования.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе , а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности и непосредственно составлять протоколы о правонарушениях. Административное взыскание будет применяться и к гражданскому персоналу Вооружённых сил, и к людям, находящимся на военных сборах.