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В России установят порядок возмещения ущерба воинской части
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В России установят порядок возмещения ущерба воинской части 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Минобороны России предложило установить порядок возмещения ущерба воинской части. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
«Федеральный закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, за ущерб, причинённый ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в федеральной собственности и закреплённому за воинскими частями, а также определяет порядок возмещения причинённого ущерба», — говорится в документе.
Отмечается, что с учётом сложившейся судебной практики предлагается установить, что понимается под днём обнаружения ущерба, а также предусмотреть приостановление срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства.
В соответствии с законодательством, командиры (начальники), не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причинённого воинской части ущерба, несут ограниченную материальную ответственность. В этой связи предлагается установить, что командиры (начальники), не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причинённого воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности.
Также предлагается предусмотреть возможность военнослужащему в случае добровольного возмещения, на основании письменного обязательства возместить ущерб с рассрочкой платежа и установить, что право уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причинённого им ущерба, предоставляется только суду, а также конкретизировать обстоятельства, позволяющие уменьшить размер указанных взысканий.
Внесение вышеуказанных изменений в закон позволит исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будет способствовать объективному и полному возмещению причинённого ущерба. Реализация требований представленного законопроекта не потребует увеличения численности государственных органов, а также их дополнительного финансирования.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что военные полицейские смогут привлекать военнослужащих к административной ответственности и непосредственно составлять протоколы о правонарушениях. Административное взыскание будет применяться и к гражданскому персоналу Вооружённых сил, и к людям, находящимся на военных сборах.
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