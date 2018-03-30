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На территории «Перми Великой» начали устанавливать резервные пожарные емкости
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На территории «Перми Великой» начали устанавливать резервные пожарные емкости 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ПЕРМЬ, 30 марта, ФедералПресс. На территории манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству двух резервных пожарнвх емкостей.
По информации краевого министерства строительства и архитектуры, сейчас специалисты занимаются земляными работами, после чего непостредственно будят установлены емкости.
Напомним, первоначально манеж должен был быть открыт в конце прошлого года, однако сроки сдачи объекта регулярно переносились. В июне 2017 ода года губернатор Прикамья поручил первому вице-премьеру краевого правительства Владимиру Рыбакину принять манеж в срок до 30 июля. Этот срок тоже был пропущен, а Рыбакин в конце сентября подал в отставку.
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