На территории «Перми Великой» начали устанавливать резервные пожарные емкости

ПЕРМЬ , 30 марта, ФедералПресс . На территории манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству двух резервных пожарнвх емкостей.

По информации краевого министерства строительства и архитектуры, сейчас специалисты занимаются земляными работами, после чего непостредственно будят установлены емкости.

Напомним, первоначально манеж должен был быть открыт в конце прошлого года, однако сроки сдачи объекта регулярно переносились. В июне 2017 ода года губернатор Прикамья поручил первому вице-премьеру краевого правительства Владимиру Рыбакину принять манеж в срок до 30 июля. Этот срок тоже был пропущен, а Рыбакин в конце сентября подал в отставку.