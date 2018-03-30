Зрителей очаровали богородские «Очаровашки»

В открытом городском фестивале «Величальная Россия» приняли участие воспитанники эстрадного ансамбля «Очаровашки».

В образовательном учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр творчества имени А. В. Косарева» (район Северное Измайлово) в субботу, 24 марта, состоялся открытый городской фестиваль «Величальная Россия». Его целью стало воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле, уважения памяти ее героев-защитников, пропаганда патриотической музыки, сохранение и приумножение уникального богатства танцевальной культуры и искусства, выявление лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей.

Район Богородское представлял на этом фестивале коллектив школьного эстрадного ансамбля «Очаровашки» (руководитель — С. Ю. Филиппова), который действует на базе школы №1349. Юные жители Богородского представили на фестивале номера «Улетай, туча!» и «Школа». Кроме того с сольным номером «Пеппи» выступила ученица 9-го класса Элина Чумаченко.

Выступления, по мнению участников фестиваля, прошли на высоком уровне, и теперь школьники из Богородского с нетерпением ждут подведения итогов.