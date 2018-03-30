Подмосковье забурлило: уже в нескольких районах области жители выступают с акциями протеста против работы рядом с местами их обитания мусорных полигонов. Сегодня дорогу к полигону «Непейно» перекрыли жители одноименной деревни к северо-востоку от Дмитрова. На эту свалку мусор везут не только со всего Дмитровского района, но и из соседних. Люди требует закрыть полигон из-за невыносимой вони, которую он распространяет. В акции принимали участие около сотни человек, один из активистов был задержан. Но после беседы сотрудники правоохранительных органов его отпустили.
А в Коломне местные жители протестуют против завоза мусора на полигон «Воловичи». В администрации города «Интерфаксу» сообщили, что с начала недели ограничен завоз мусора на полигон из Москвы, начинается разработка планов эксплуатации полигона до момента его закрытия. Власти уже заверили людей хотя бы в том, что дальнейшего расширения полигона «Воловичи» не будет.
Самой резонансной на сегодня «мусорной историей» стала волоколамская: там на полигоне «Ядрово» 21 марта произошел выброс свалочного газа, в результате которого пострадали сотни людей. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребёнка и 93 взрослых. И, несмотря на это, представители подмосковных властей не перестают удивлять: так, первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что запах от свалки в «Ядрово» под Волоколамском не влияет на здоровье местных жителей! Тем не менее, с этого дня в районе вводится режим повышенной готовности, местным жителям выдана первая партия средств индивидуальной защиты. Кроме того, с 28 марта жителей Волоколамского района стали размещать в оздоровительных учреждениях Московской области.
Складывается впечатление, что у руководства региона либо нет программы системной работы по ликвидации свалок, либо она есть, но нет возможностей для ее оперативной реализации (понятно, что на это необходимы миллиарды). Потому что пока еле успевают, что называется, «бить по хвостам»: опозорили перед президентом кучинской свалкой в Балашихе — закрыли, начали рекультивацию; отравились дети в Волоколамске и губернатора закидали снежками возмущенные горожане — стали строить систему утилизации свалочного газа. После скандала в Волоколамске Минэкологии Подмосковья выявило в «Ядрово» целый ряд серьезных нарушений. А до этого свалка, конечно же, работала без таковых… Или, чтобы их заметить, надо было губернатору снежком в голову «засветить»?