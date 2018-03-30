Акция у полигона «Непейно» завершилась

Активисты, требующие закрытия «Непейно» и перекрывшие ведущую к нему дорогу, разошлись.

Ранее активист Василий Смоляр рассказал о его задержании и о том, что жители района заблокировали дорогу к мусорному полигону.

По его словам, активисты требуют закрыть свалку из-за запаха. На полигон свозят отходы из семи районов Москвы , а также фильтраты с Волоколамского района.

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