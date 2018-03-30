Генпрокуратура заинтересовалась конфликтом в «Уральских пельменях» 

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» Сергея Нетиевского. «Все вопросы, связанные с вынесением процессуальных решений, а также правовой оценкой тех или иных деяний — которая возможна лишь при наличии объективных доказательств их совершения, находятся в исключительной компетенции уполномоченных правоохранительных органов», — сообщают в пресс-службе генпрокуратуры.
В ведомстве напоминают о закрепленном в российской конституции приципе презумпции невиновности и предостерегают, что виновные в распространении недостоверной и непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации «Уральских пельменей», могут быть наказаны.
Напомним, сегодня в местных СМИ появилась информация о том, что главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По мнению бывших коллег, на протяжении нескольких лет он создавал компании, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС». При этом, по сообщению СМИ, большую часть денег утаивалась от творческого коллектива, а сумма ущерба составила порядка 173 млн рублей.
Однако в пресс-службе Сергея Нетиевского отметили, что официальных данных о возбуждении уголовного дела у них нет, а вся информация была получена из СМИ. Представители бывшего участника «Уральских пельменей» уверяют, что всему виной новое руководство творческого коллектива, которое таким образом пытается пойти ва-банк: «Информация появилась в СМИ через неделю после того, как Девятый Арбитражный Апелляционный суд г Москвы признал недействительной сделку, совершенной заместителем гендиректора Орловым Е. А. от имени ООО „Идея фикс медиа“ в пользу компании ООО „Уральские пельмени продакшн“ по предоставлению прав на переработку 73-х программ „Уральские пельмени“. Тем самым суд поставил под вопрос законность получения „Уральскими пельменями продакшн“ суммы в размере 230 млн руб! Суд установил, что Орлов Е. А. действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директором ООО „Уральские пельмени продакшн“ Лютиковым А. М. и нанес компании „Идея фикс Медиа“ ущерб. Установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении Орлова Е. А. уголовного дела по статье „Мошенничество“. Видимо, новый директор „Уральских Пельменей“ пошел ва-банк».