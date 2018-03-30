Генпрокуратура заинтересовалась конфликтом в «Уральских пельменях»

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал»

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» Сергея Нетиевского. «Все вопросы, связанные с вынесением процессуальных решений, а также правовой оценкой тех или иных деяний — которая возможна лишь при наличии объективных доказательств их совершения, находятся в исключительной компетенции уполномоченных правоохранительных органов », — сообщают в пресс-службе генпрокуратуры.

В ведомстве напоминают о закрепленном в российской конституции приципе презумпции невиновности и предостерегают, что виновные в распространении недостоверной и непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации «Уральских пельменей», могут быть наказаны.

Напомним, сегодня в местных СМИ появилась информация о том, что главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении экс-директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По мнению бывших коллег, на протяжении нескольких лет он создавал компании, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС». При этом, по сообщению СМИ, большую часть денег утаивалась от творческого коллектива, а сумма ущерба составила порядка 173 млн рублей.