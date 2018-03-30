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В двух районах Татарстана закрыли ледовые переправы
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В двух районах Татарстана закрыли ледовые переправы 

Казанский репортер 26 минут назад
Фото: Казанский репортер
На реке Кама на участках село Покровское — Красный ключ в Елабужском муниципальном районе и н.п. Соколка — Новозакамск в Мамадышском муниципальном районе остановлена работа ледовых переправ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Инспекторы приняли решение о закрытии переправ в связи с повышением среднесуточной температуры и, соответственно, снижении плотности льда. Сейчас передвигаться по ледовым переправам в обозначенных районах опасно. «Ответственным лицам за эксплуатацию ледовой переправы выписаны предписания об организации обваловки съездов и установлению запрещающих аншлагов», — сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. Ледовые переправы в Аракчино пока продолжают свою работу, однако будут закрыты утром 2 апреля, добавляют в управлении.
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