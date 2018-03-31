Только пыль полетела: на развалинах телебашни прогремел громкий взрыв

Возле остатков разрушенной телебашни сегодня раздался грохот, похожий на сработку взывчатки. После этого вокруг полуразрушенного «огрызка» появились облака пыли. Это произошло в половине девятого вечера. Как раз в это время на территории возле бетонных руин запускали салют. Хлопки от ракетниц были громкими, но взрыв все равно был отчетливо слышен. — Во время салюта хотели взорвать оставшийся «огрызок» телебашни. Но что-то пошло не так, и она не упала, — сообщили в паблике «Типичный Екатеринбург».

— Это обычный дым от пороховых взрывов фейерверков, а не от башни, — заверил екатеринбуржец Андрей.