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Только пыль полетела: на развалинах телебашни прогремел громкий взрыв
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Только пыль полетела: на развалинах телебашни прогремел громкий взрыв 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Возле остатков разрушенной телебашни сегодня раздался грохот, похожий на сработку взывчатки. После этого вокруг полуразрушенного «огрызка» появились облака пыли. Это произошло в половине девятого вечера. Как раз в это время на территории возле бетонных руин запускали салют. Хлопки от ракетниц были громкими, но взрыв все равно был отчетливо слышен. — Во время салюта хотели взорвать оставшийся «огрызок» телебашни. Но что-то пошло не так, и она не упала, — сообщили в паблике «Типичный Екатеринбург».
— Это обычный дым от пороховых взрывов фейерверков, а не от башни, — заверил екатеринбуржец Андрей.
В УГМК так прокомментировали произошедшее.
— УГМК там ничего не планировало, у ледовой арены тоже, — сказала сотрудник пресс-службы Нина Пелевина. — Я не знаю, что там было. Может, у охраны день рождения. Законом не запрещено запускать фейерверки.
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