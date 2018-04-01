Прожорливая белка, крылатый рассвет и пепел телебашни: выбираем лучшее фото марта на E1.RU

Весна — самое сочное время года. Но не в Екатеринбурге : наша природа пока не пробудилась от зимней спячки. Так что ни зелёной травы, ни цветов в этот раз не будет. Но от фотографий всё равно веет теплом и весенним настроением.

В этом месяце мы поздравляли прекрасную половину, пережили очередной снегопад, похолодание и снос телебашни. Все это есть на ваших кадрах.

Мы отобрали 12 снимков, которые нас зацепили. Выбирайте фото, которое понравилось вам, а автора захотелось наградить подарком от Е1.RU. Чтобы всё было по-честному, в конкурсе участвуют только фото читателей.

Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день и не по разу. Заметили что-то необычное, сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство, иначе кому потом вручать подарок?

Кстати, в прошлом месяце победил снимок танцующей утки. За артистичную птицу проголосовали 975 человек.