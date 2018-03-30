РФПИ с международными инвесторами покупают миноритарный пакет телемедицинского сервиса Doctis

Консорциум международных инвесторов в составе «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ), Российско-японского инвестиционного фонда (создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners), а также ведущих ближневосточных фондов подписали транзакционную документацию по приобретению миноритарного пакета акций многофункционального телемедицинского сервиса Doctis, сообщили в РФПИ.

Doctis разрабатывает универсальную телемедицинскую платформу на основе предиктивных медицинских технологий и искусственного интеллекта, которая сможет облегчить доступ населения к быстрому и качественному медицинскому обслуживанию. В Doctis рассчитывают, что в перспективе количество пользователей платформы превысит 10 млн человек.

«Инвестиция в Doctis является очередным шагом по увеличению портфеля технологических проектов РФПИ, о котором мы заявляли ранее. Платформа Doctis предоставит отличную возможность для объединения лучших врачебных практик и экспертизы с современными информационными и коммуникационными технологиями. Мы с партнерами рады поддержать развитие перспективного проекта, призванного улучшить качество жизни населения и повысить эффективность медицинского обслуживания, прежде всего в регионах и на отдаленных территориях», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев

Doctis — многофункциональный сервис о медицине и здоровье. Реализует концепцию онлайн-медицинского центра, позволяющего комплексно оценивать и оперативно поддерживать состояние здоровья, обеспечивать партнерство с государственными и частными клиниками, специалистами, предоставлять медицинские услуги на основе персональных медицинских данных пользователя, осуществлять единую онлайн-систему хранения медицинских данных, включая медицинские карты всех членов семьи.