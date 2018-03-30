Лидеры Молдавии и Приднестровья «сверят часы» перед переговорами в расширенном формате

Россия, КИШИНЕВ , 30 марта. / ТАСС /. Лидеры Молдавии и непризнанного Приднестровья намерены провести встречу в апреле, чтобы «сверить часы» перед переговорами в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ Украина и наблюдатели от США ЕС ), проведение которых намечено на май. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в администрации президента Молдавии Игоря Додона.

"Идет подготовка к очередному раунду в формате «пять плюс два». Необходимо «сверить часы», учитывая, что со времени последней встречи [президента Молдавии Игоря] Додона с [лидером непризнанного Приднестровья Вадимом] Красносельским прошел уже год", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что сблизить позиции «во многом помог заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин », который посетил недавно Кишинев и Тирасполь.

В марте в Молдавии также побывал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, который анонсировал возможность встречи в расширенном формате. Он считает, что в этом году сложились хорошие условия для прорыва в этом вопросе. Несмотря на сложности в отношениях между участвующими в переговорах странами, все они «едины в стремлении добиться практических результатов» в Приднестровье, отметил Фраттини.

Переговоры в формате «пять плюс два» начались в 2005 году. С переменным успехом встречи в этом формате проходили с периодичностью 5-6 раз в год, однако в 2014 году процесс застопорился. Усилия посредников позволили сторонам конфликта в ноябре 2017 года согласовать решение ряда застарелых проблем. Среди них — исключение взаимного уголовного преследования чиновников, участие приднестровского автотранспорта в международном движении, другие проблемы.

В настоящее время стороны проинформировали об урегулировании вопросов признания Молдавией документов об образовании, выданных в Приднестровье, и функционирования молдавских школ в этом регионе. Был также открыт мост через Днестр на маршруте из Кишинева в Одессу, однако возникли трудности в связи с разногласием сторон по техническим вопросам его использования. На стадии подготовки также находится решение проблемы использования фермерами из молдавского района Дубоссары сельхозугодий в приграничной зоне.