В Орловской области не смогут выбирать губернатора досрочно

Поправки в закон о выборах главы региона были рассмотрены на заседании облсовета, сообщает ИА «Орелград».

Законопроект был одобрен народными избранниками в первом чтении. С инициативой изменения закона выступила Избирательная комиссия Орловской области

По информации главы комитета по законодательству Ларисы Удаловой, законопроект вводит новый механизм обеспечения реализации избирательного права граждан, находящихся в день выборов не по месту жительства. На основании заявления избирателю предоставляется возможность включения в список по месту нахождения в пределах Орловской области.

Порядок и сроки подачи заявления устанавливает ЦИК РФ . Данный вид реализации активного избирательного права будет применяться вместо досрочного голосования.

Также законопроект предусматривает, что включение в список избирателей по месту нахождения в пределах Орловской области не будет применяться на губернаторских выборах в случае совмещения с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти.

Федеральным законодательством в данном случае предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.