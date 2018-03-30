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В Орловской области не смогут выбирать губернатора досрочно
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В Орловской области не смогут выбирать губернатора досрочно 

РИА 57 31 минуту назад
Фото: РИА 57
Поправки в закон о выборах главы региона были рассмотрены на заседании облсовета, сообщает ИА «Орелград».
Законопроект был одобрен народными избранниками в первом чтении. С инициативой изменения закона выступила Избирательная комиссия Орловской области.
По информации главы комитета по законодательству Ларисы Удаловой, законопроект вводит новый механизм обеспечения реализации избирательного права граждан, находящихся в день выборов не по месту жительства. На основании заявления избирателю предоставляется возможность включения в список по месту нахождения в пределах Орловской области.
Порядок и сроки подачи заявления устанавливает ЦИК РФ. Данный вид реализации активного избирательного права будет применяться вместо досрочного голосования.
Также законопроект предусматривает, что включение в список избирателей по месту нахождения в пределах Орловской области не будет применяться на губернаторских выборах в случае совмещения с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти.
Федеральным законодательством в данном случае предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.
Сообщение В Орловской области не смогут выбирать губернатора досрочно появились сначала на РИА 57.
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