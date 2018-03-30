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Пострадавшим в ЧС на территории России иностранцам могут дать право на получение компенсаций
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Пострадавшим в ЧС на территории России иностранцам могут дать право на получение компенсаций 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В Правительстве предложили разрешить выплачивать компенсации иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях на территории России. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Действующее законодательство РФ не предусматривает полномочий Правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ на принятие решения об осуществлении выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории РФ», — отмечается в сопроводительных документах к инициативе.
Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает, что иностранные граждане пользуются в России всеми правами граждан РФ и имеют аналогичные обязанности.
«Несмотря на наличие у иностранных граждан и лиц без гражданства, пострадавших от чрезвычайных ситуаций на территории РФ, права на получение выплат, действующая редакция Федерального закона № 68-ФЗ не предусматривает полномочий Правительства», — отмечают законодатели.
Изменения планируется внести в Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поскольку в нём определены полномочия Правительства и региональных властей в области защиты людей и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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