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Более 300 представителей общественных организаций помогут охранять рыбу в нерестовый период в Нижегородской области
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Более 300 представителей общественных организаций помогут охранять рыбу в нерестовый период в Нижегородской области 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Охрана рыбы в весенний нерестовый период будет усилена в 2018 году в Нижегородской области. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в ходе расширенного совещания по подведению итогов работы в 2017 году комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам Евгения Люлина, для этого региональное правительство активизирует взаимодействие с общественными организациями, рыбодобывающими предприятиями и охотпользователями.
Охранять рыбу в нерестовый период вместе со штатными специалистами комитета госохотнадзора в Нижегородской области будут более 300 представителей общественных организаций.
По данным регионального комитете Госохотнадзора, с целью предупреждения и пресечения браконьерства граждане могут обращаться по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: 433-22-11, 8-800-200-9925, а также на сайт службы: http://4332211.ru/.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в период с 15 апреля по 15 июня 2017 года из водоемов было изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова.
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