Более 300 представителей общественных организаций помогут охранять рыбу в нерестовый период в Нижегородской области

Охрана рыбы в весенний нерестовый период будет усилена в 2018 году в Нижегородской области . Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин в ходе расширенного совещания по подведению итогов работы в 2017 году комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам Евгения Люлина, для этого региональное правительство активизирует взаимодействие с общественными организациями, рыбодобывающими предприятиями и охотпользователями.

Охранять рыбу в нерестовый период вместе со штатными специалистами комитета госохотнадзора в Нижегородской области будут более 300 представителей общественных организаций.

По данным регионального комитете Госохотнадзора, с целью предупреждения и пресечения браконьерства граждане могут обращаться по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: 433-22-11, 8-800-200-9925, а также на сайт службы: http://4332211.ru/.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в период с 15 апреля по 15 июня 2017 года из водоемов было изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова.