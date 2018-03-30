В том, что сгорели дети, виноват каждый?

О том, насколько надежна автоматика в новосибирских ТЦ, мы поговорили с экспертом, который знает о пожарной безопасности все.

— С какими главными проблемами в обеспечении пожарной безопасности вы сталкиваетесь в торговых центрах?

— Халатность. Я считаю, что дело не только в торговых центрах, а по большей части в формализме и попустительстве. Слишком формально относятся ко многим вещам, и не только к пожарной безопасности. Все об этом знают, и, к сожалению, это у нас в стране стало нормой. Что касается нашей работы, могу привести такой пример. На прошлой неделе нас вызвал отдел надзорной деятельности, хотели применить к нам грубое нарушение правил лицензионной деятельности. Дело в том, что мы обслуживаем пожарную автоматику одного из общежитий в городе. На таких объектах система построена так: когда срабатывает датчик, сигнал автоматически уходит в пожарную часть, и на место выезжают спасатели. Но датчик — это техника, он не знает, сильный там пожар или студенты покурили в комнате. Инспектор нас вызывает с такой формулировкой: «Сколько можно? Мы за прошлый месяц шесть раз ездили!» Хочет нас наказать за это. Да радоваться надо, что у нас система пожарной сигнализации работает! Ну, выезжают они. Лучше пусть прокатятся на ложный вызов, чем она не сработает в ответственный момент.

— Согласно рассказам очевидцев, при пожаре в кемеровском ТЦ некоторые охранники выбежали первыми, а эвакуировали людей другие посетители. Разве не должны ответственные за пожарную безопасность обучать своих сотрудников правильным действиям при ЧС?

— К сожалению, ответственный за пожарную безо­пасность зачастую тоже назначается чисто формально. Директор назначил приказом того, кто ближе сидел, — инженера, охранника, завхоза. А ответственные лица должны быть обучены и иметь удостоверение по охране труда, пожарной безопасности. Но во многих учреждениях это проводится лишь формально: поставили в журнале галочку, где расписаться. А если что случится — подпись есть, значит виновный найдется. Наверняка в офисе, где вы работаете, на стене висит план эвакуации, есть пожарный рукав, огнетушитель. А кто-то умеет им пользоваться? Вас обучали этому? А ответственные за пожарную безо­пасность лица должны это знать. Сотрудники должны представлять, что делать в случае пожара, куда бежать.

— Многие в интернете говорят о том, что огонь в «Зимней вишне» так быстро распространялся, потому что там при строительстве были использованы небезопасные материалы. Это может быть правдой? Ведь существуют нормы, не допускающие применение горючих материалов при строительстве учреждений с постоянным пребыванием большого количества людей.

— Мы не знаем, какие материалы применялись при строительстве «Зимней вишни», да и не узнаем никогда, ведь все только на бумаге. Сейчас в основном ТЦ строятся из сэндвич-панелей. Можно применить базальтовую вату, которая не поддерживает горение, а можно — пенополистирол, который при горении выделяет токсичный дым. Естественно, он дешевле. Опять же, к этому вопросу тоже подходят формально. Как государственная комиссия принимает объекты? По бумагам. Есть документы, что использовался негорючий материал? Значит, все в порядке. А как там на самом деле — кто знает?

— Если бы в ТЦ «Зимняя вишня» сработала пожарная автоматика, как бы изменилась ситуация?

— В том торговом центре, говорят, отключили пожарную автоматику. Да, технически это возможно сделать вручную, с пульта в комнате охраны. При работающей системе в случае возгорания над выходами начали бы мигать таблички, чтобы люди в дыму могли ориентироваться, куда им бежать, сработала бы система дымоудаления, пожаротушения, даже если в здании отключилось электричество — для этого предус­мотрены резервные источники питания, аккумуляторы или генераторы, которые рассчитываются с учетом количества автоматики. Кроме того, современные системы имеют возможность не на ключ закрывать двери, а на электромагнитные замки: если сработала сигнализация, замки отключились, двери распахнулись. В том кинотеатре, говорят, часть дверей были заблокированы механическим способом. Почему не было электромагнитных замков в кинотеатре «Зимней вишни» — вопрос. Проще вообще амбарный замок тогда повесить.

— Говорят, у кемеровского ТЦ были так называемые надзорные каникулы, когда малому и среднему бизнесу дают отсрочку от различных проверок, чтобы сильно не «кошмарить» бизнес. Есть ли такая проблема в Новосибирске

— Новосибирск находится в том же правовом поле, что и вся Россия . Конечно, хочется думать, что наши надзорные органы проведут не формальные проверки, для того чтобы отчитаться о количестве составленных протоколов, а сподвигнут управляющие компании на реальные шаги к улучшению безопасности.

Собственники знают по опыту: если у нас где-то большое ЧП, первое время начинаются усиленные проверки. Может, неделя. Может, месяц. А потом по нисходящей все возвращается к тому, что было. В крупных торговых центрах Новосибирска, с которыми мы сталкивались в силу специфики работы, пожарная безопасность на достойном уровне. Явных нарушений мы не видели. И все же это должна быть системная работа. А у нас, к сожалению, в работе органов во многом присутствует палочная система, для которой важен не результат, а отчетность. График плановых пожарных проверок заранее выставляется на сайте прокуратуры, составляется на календарный год, то есть ТЦ имеет возможность заранее к ним подготовиться.

— А внеплановые проверки? Может ли физическое лицо инициировать прокурорскую проверку?

— Потребовать внеплановой проверки ТЦ может и обычный человек, который проявляет бдительность и переживает за безо­пасность свою и своих близких. Меня самого всегда возмущает: заходишь в любое общественное здание и видишь входную группу, которая состоит из двух, трех, четырех дверей, в итоге идешь по лабиринту. Одна дверь закрыта, одна открыта, следующая опять закрыта. Эти двери тут не для красоты, их запроектировали по определенным нормам. Количество дверей и проходов рассчитано на то, чтобы люди могли эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации. А по воле завхоза или охранника половину закрывают на ключ, чтобы охраннику проще было контролировать, кто где ходит, а завхозу — чтобы меньше тепла расходовалось. Обратив внимание на такие нарушения, любой посетитель ТЦ может написать заявление в отдел надзора и инициировать внеплановую проверку. Дай бог, чтобы хотя бы после такой трагедии люди задумались о своей безопасности, а собственники и ответственные лица — о безопасности людей в их зданиях.

Досье

Дмитрий СЕРБЕНКО, директор компании «Вива01», предоставляющей услуги в области пожарной безопасности

Мнение

Число жертв пожара в «Зимней вишне», по официальным данным на 28 марта, составило 64 человека. Однако в интернете постоянно появляются сообщения о том, что в действитель­ности погибших в разы больше. Откуда берутся эти слухи?

Наталья АНИСИМОВА , психолог, директор некоммерческого партнерства по оказанию помощи лицам, оказавшимся в кризисной ситуации «Волонтер. Сиб»:

— Причины такого поведения могут быть разные. Если рассматривать его с точки зрения психологии, то это один из способов психологической защиты от собственного страха смерти и снятия напряжения, способ реализации эмоционального заряда вовне. Кроме того, объединение с толпой, массой, в том числе и в социальных сетях, создает иллюзию безопасности, так как человек частично утрачивает собственное «я». Такой аналог анестезии. А чем страшнее трагедия, тем больше люди сплачиваются, отсюда и идут «накрутки» количества жертв. Люди чувствуют в этом потребность, чтобы еще больше испытать чувство сплочения.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это непринятие тяжелого переживания, первая стадия горевания. Появляется желание объяснить произошедшее и найти виноватого.

Опубликовано в газете №13 от 30 марта 2018 года