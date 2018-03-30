В областном центре вскрыты все водопропускные трубы

В ходе подготовки к паводку в Кемерове вскрыли 100% водопропускных труб.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники дорожных организаций очистили 1 759 дождеприёмных колодцев, 907 м щелевых дождеприемников, 16 625 м кюветов. Это необходимо, чтобы талые воды уходили с городских магистралей и пешеходных зон.

С начала сезона из города вывезли 1 112 536 кубометров снега. Сейчас его вывоз практически завершен. Рабочие продолжают вручную очищать прилотковую часть магистралей от остатков противогололёдных материалов и мусора, чтобы вода уходила в щелевые дождеприёмники.