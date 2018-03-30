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В Волгоградской области у котовского «Водоканала» аннулировали лицензию
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В Волгоградской области у котовского «Водоканала» аннулировали лицензию 

АиФ Волгоград 38 минут назад
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Роспотребнадзора об аннулировании лицензии у «Водоканала» города Котово.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, данное решение принято в связи с тем, что муниципальное предприятие неоднократно уклонялось от исполнения предписания об устранении грубых нарушений санитарных правил по «безопасности работы с микроорганизмами III — IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».
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