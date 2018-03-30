До лампочки. Как заставить УК и соседей сортировать мусор

Всё больше россиян сами, не дожидаясь постановлений по обращению твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), начинают сортировать мусор. Добиваются от своих управляющих компаний, чтобы те организовали сбор опасных отходов. Как именно — узнал журналист «АиФ-Калининград»

Договор — не гарантия

По федеральному постановлению 2010 года, собирать опасные отходы — батарейки, энергосберегающие лампы — обязаны управляющие компании в специальные помещения. Но имеют их единицы.

Калининградской области , по совместному проекту Союза переработчиков (РСПКО) и правительства, в жилмассивах ставят контейнеры для сбора таких отходов. В проекте участвует 36 УК. За полгода так собрали почти 3 тысячи лампочек и 24 градусника, за год — 1,5 тысячи батареек. Немного, конечно, но и это уже результат. Около сотни управляющих организаций сами заключили договоры с переработчиком. Но договор — ещё не гарантия того, что лампочки действительно будут сдавать. За каждую УК должна заплатить 40 рублей. Поэтому здесь цифры по вывозу значительно меньше.

Если ваша УК отказывается собирать опасные отходы, пишите в прокуратуру , минэкологии области или Росприроднадзор.

Калининградка Александра Цирульникова с 2016 года «бодается» со своей УК. Обращалась в жилинпекцию, в минэкологии. Обращение перенаправили в прокуратуру для организации проверки. После девушке позвонили из ведомства и сказали, что УК заключила договор с переработчиком. Когда Александра позвонила коммунальщикам и спросила, куда нести лампочки, ей ответили: в офис компании. Есть подозрение, что они отправятся в обычный контейнер. В этом случае можно обратиться в минприроды, оно проверит, сдают ли лампы в переработку.

Калининградская организация «Зелёное дело», собирающая вторсырьё у населения, пытаясь приучить УК к раздельному сбору мусора, запустила проект «До лампочки» (при участии РСПКО и минприроды).

«Отдельный сбор позволит уменьшить объёмы вывоза ТКО и может полностью покрыть расходы на утилизацию ртутьсодержащих ламп, — говорит руководитель проекта Олег Пауков. — От УК требуется только подготовить места для сбора вторсырья».

Но коммунальщики на контакт не идут. Шли бы, если контролирующие органы штрафовали бы за то, что не организован сбор опасных отходов.

Много проходимцев

Раздельный сбор мусора можно организовать самим. Калининградка Виктория Устименко стала это делать одной из первых в городе. Она уже больше 10 лет сортирует мусор, постепенно приучила к этому семью, соседей, коллег.

Начала с объявления в подъезде: мол, уважаемые соседи, оставляйте газеты, книги. Стала искать, кто может принять это добро. Обзвонила массу адресов. 12 лет назад с приёмом макулатуры у населения было сложно. Нашла одного переработчика, готового вывозить, если она соберёт хотя бы полтонны. И эти полтонны Вика сортировала и копила у себя в квартире.

«Когда появились организации, принимающие вторсырьё у населения маленькими партиями, это было спасением, — говорит девушка. — Они вывозят не только макулатуру, но и некоторые виды пластика, металл. Сортируем всё это дома: поставили красивые ящики. Это — не мусор, а отходы, поддающиеся переработке!»

Достаточно набрать от 5 кг макулатуры, пластика (с маркировкой от 1 до 6), жестянок и подать заявку. Тех, кто выбирает такой путь, всё больше.