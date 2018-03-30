В мегаполисе установят колесо обозрения, которое будет 70 метров высотой

В столице Сибири установят самое высокое за Уралом колесо обозрения. Высота аттракциона будет порядка 70 метров. Об этом сообщает Муниципальный портал.

На Михайловской набережной рабочие уже начали готовить площадку. При этом, строительные работы на территории этого объекта начнутся с приходом тепла. Работать колесо обозрения начнет к концу 2018 года.

Строительные работы начнутся, как только потеплеет. А заработать аттракцион должен уже к концу этого года.

Управление парком «Михайловская набережная» получило разрешение на строительство здания для размещения аттракционов и общественной уборной 12 марта.

Сейчас рабочие уже установили забор, а после того, как подготовят площадку под колесо, примутся за постройку общественного туалета.