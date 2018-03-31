В детских технопарках впервые проведут гагаринские уроки 

Ребята узнают о полетах космонавтов.
В трех детских технопарках столицы — при МГТУ имени Баумана, при столичном Политехе и технопарке «Мосгормаш» — впервые проведут «Гагаринский урок». Бесплатные занятия состоятся в Международный день космонавтики — 12 апреля. — У юных москвичей появится уникальная возможность — поучаствовать в интересном и познавательном мероприятии, пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями, — рассказал глава городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Дети узнают о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите Земли и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту и обслуживанию космических кораблей. Материалы к урокам в детских технопарках подготовил Мемориальный музей космонавтики. Занятия проведут российские космонавты.
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