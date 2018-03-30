Гагаринские уроки впервые пройдут в детских технопарках 

Занятия проведут российские космонавты.
В трех детских технопарках, открытых на базе МГТУ имени Баумана, Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», впервые пройдут гагаринские уроки. Бесплатные занятия состоятся в Международный День космонавтики, 12 апреля.
— Детские технопарки впервые подключаются к масштабному и значимому проекту «Гагаринский урок». У юных москвичей появится уникальная возможность поучаствовать в интересном и познавательном мероприятии, пообщаться с покорителями космоса, учеными, исследователями, — сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Уроки проведут российские космонавты. Ребята узнают о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите Земли и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту и обслуживанию космических кораблей.
Если бы Гагарин прожил дольше…
Колонка обозревателя «ВМ» Сергея Лескова
Полвека назад, 27 марта 1968 года, во время тренировочного полета погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Катастрофа до сих пор окутана тайной, ведь за штурвалом находился опытный пилот Герой Советского Союза Владимир Серегин. На месте падения нашли кусок летной куртки Гагарина: в кармане — талоны на питание в Звездном городке, шоферские права, 40 рублей и фотография Королева, который умер на операционном столе двумя годами раньше (читайте далее…)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские ученые-энтузиасты разрабатывают систему жизнеобеспечения человека за пределами Земли
Москвичи увидят первый весенний звездопад