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Торговлю алкоголем в жилых домах нужно запретить, заявил Савельев
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Торговлю алкоголем в жилых домах нужно запретить, заявил Савельев 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Любой вид торговли алкоголем в организациях, расположенных в жилых домах, необходимо запретить. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев (ЛДПР), сообщили в пресс-службе парламентария.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий дать регионам право запрещать продажу спиртных напитков в кафе и торговых точках, расположенных в жилых домах.
«Данный законопроект можно только поддержать. На мой взгляд, любой вид торговли алкоголем в жилом доме вообще следует сразу запрещать», — сказал Савельев.
По его словам, в общественную приёмную ЛДПР в Новосибирске постоянно поступают жалобы на граждан, покупающих алкоголь в магазинах и кафе, расположенных в жилых домах, которые употребляют напитки во дворах и используют подъезды как туалеты.
«От этих посетителей не просто много шума: пьяные, часто агрессивные мужчины пугают жильцов, периодически вступают с ними в конфликты, доходящие до применения силы. Это не говоря о мусоре и прочих отвратительных последствиях пьянок», — добавил Савельев.
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