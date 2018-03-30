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Волгоградец ответит за надругательства над падчерицей
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Волгоградец ответит за надругательства над падчерицей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Житель Дубовского района Волгоградской области предстанет перед судом за совершение развратных действий в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, с сентября 2009 года и на протяжении почти восьми лет девочка подвергалась систематическим сексуальным домогательствам со стороны отчима. Мужчина регулярно устраивал совместные просмотры порнографических фильмов. Домогаться ребенка отец стал, когда ей было 10 лет. В силу своего возраста и непонимания происходящего девочка молчала все эти годы. Рассказать матери решилась только в мае прошлого года, после чего женщина сразу заявила в полицию. На стадии расследования злоумышленник свою вину в содеянном не признавал. Однако заключение психологов и результаты судебно-биологической и генетической экспертиз доказали верность слов девочки.
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