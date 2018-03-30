В Казани закрыли кальянную Cyber & Lounge на Лево-Булачной 

Жители дома №56, в котором находится заведение, пожаловались на постоянный дым из кальянной.
Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что вентиляционная система Cyber & Lounge не соответствует требованиям. Работа кальянной приостановлена на 30 дней (суд вынес постановление 26 марта). У владельца Cyber & Lounge есть время, чтобы обжаловать решение, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.
На странице кальянной в Instagram написано, что заведение закрыто на несколько дней.
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