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В Казани закрыли кальянную Cyber & Lounge на Лево-Булачной
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В Казани закрыли кальянную Cyber & Lounge на Лево-Булачной 

Казанский Портал 34 минуты назад
Жители дома №56, в котором находится заведение, пожаловались на постоянный дым из кальянной.
Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что вентиляционная система Cyber & Lounge не соответствует требованиям. Работа кальянной приостановлена на 30 дней (суд вынес постановление 26 марта). У владельца Cyber & Lounge есть время, чтобы обжаловать решение, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.
На странице кальянной в Instagram написано, что заведение закрыто на несколько дней.
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