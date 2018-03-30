В Казани на месяц закрыли кальянную «Cyber&Lounge»

Кальянную «Cyber&Lounge» закрыли на 30 суток по решению суда, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ

На запах дыма из кальянной, расположенной на ул. Левобулачной, 56, в Управление пожаловались жители дома. После проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что вентиляционная система заведения не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». После составления протокола материалы были направлены в суд, который постановил приостановить деятельность кальянной на 30 суток для устранения нарушения.