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В Казани на месяц закрыли кальянную «Cyber&Lounge»
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В Казани на месяц закрыли кальянную «Cyber&Lounge» 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Кальянную «Cyber&Lounge» закрыли на 30 суток по решению суда, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
На запах дыма из кальянной, расположенной на ул. Левобулачной, 56, в Управление пожаловались жители дома. После проведенной проверки сотрудники Роспотребнадзора установили, что вентиляционная система заведения не соответствует требованиям СанПин 2.1.2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». После составления протокола материалы были направлены в суд, который постановил приостановить деятельность кальянной на 30 суток для устранения нарушения.
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