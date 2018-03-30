Школа первой доврачебной помощи появится в Ноябрьске

Идею обучать горожан навыкам первой помощи медики вынашивали с 1998 года. Ее предложили журналисты местного телевидения. Запустили программу на ТВ: журналисты вместе с медиками выезжали на «детские вызовы» и снимали сюжеты о том, как уберечься от несчастий.

— Выяснилось, что большинство взрослых не знают, как себя вести, если ЧП уже произошло, — рассказал «Красному Северу» главный врач станции скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко . — Родители затруднялись ответить на вопросы, что нужно делать при ожогах, отравлениях, травмах.

Долгое время сотрудники «скорой» проводили мини-уроки бесплатно и в свободное от работы время. Приезжали в организации по приглашению и показывали, как провести сердечно-легочную реанимацию, что предпринять, если рядом подавившийся человек. Самые благодарные слушатели — в школах и подростковых клубах. «КС» в прошлом году рассказывал об одной из таких встреч.

— У двоих наших сотрудников есть сертификаты инструкторов по обучению первой помощи, еще 15 человек проходят курсы усовершенствования по специальности «инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи». Они сдают экзамен в середине апреля, — проинформировал Виктор Константинович.

Медики разработали 16-часовой образовательный базовый модуль, пройдя который человек обучится основным навыкам. Так, слушатели курса узнают, как оценить состояние человека, правильно вызвать скорую помощь, освоят базовый комплекс сердечно-легочной реанимации, в том числе закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких, научатся оказывать помощь утопленникам, а также при травмах, кровотечении, обморожении, поражении электрическим током.

— Мы ответим на все дополнительные вопросы, которые неизбежно возникнут на занятиях, например, как отличить у пострадавшего инсульт от алкогольного опьянения, — заверил главврач «скорой». — Стоимость курсов составит около двух тысяч рублей.

Помимо этого медики разрабатывают специализированные четырехчасовые модули для людей определенных профессий: высотников, сотрудников ГИБДД , электриков. Виктор Гордиенко намерен встречаться с руководителями городских организаций и объяснять, насколько важны такие знания для их работников.

Занятия будут проходить в оборудованном зале в административном здании по адресу улица 8 Марта, 6. Сейчас готовят документы на получение лицензии на образовательную деятельность. По оптимистическим прогнозам, уже нынешней весной можно будет записаться в группу.

— На нашем официальном сайте для этого будет создан специальный раздел. Набирается группа — сразу начинаем занятия, — поделился планами Гордиенко. — Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей получили не теоретические, а практические навыки. Лля этого приобретаем манекены, расходные материалы. Будем учить оказывать помощь в экстремальных условиях, при большом скоплении людей, в тесных помещениях. В большинстве случаев помощь требуется в первые минуты после происшествия, и все должны знать, что надо делать до приезда «скорой».