Финансовая грамотность реализуется через видеоблоггинг

В Воронеже на базе Школы Будущего Банкира Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк состоялся бесплатный мастер-класс для детей на тему «Секреты успеха в социальных сетях для начинающих блогеров».

О том, как подготовить удачный видеоматериал, ребятам рассказали эксперты — профессор кафедры телевизионной и радиожурналистики ВГУ Алла Шестерина , руководитель продюсерской компании «Вижу Мир» Иван Сысоев и автор собственного блога и телеграм-канала Софья Ярцева. Кроме того, с юными воронежцами в режиме телемоста поделились своими знаниями успешные влогеры из Владивостока — школьники Алена и Миша Дябловы.

После теоретической части участники мастер-класса приступили к практике, подготовив собственные видеосюжеты для YouTube. Центральной темой большинства из них стала финансовая грамотность — дети «через камеру» рассказывали сверстникам о том, как правильно распоряжаться семейным бюджетом или как преумножать финансовые средства, делились другими советами. Со своими роликами ребята планируют в ближайшее время выйти на конкурсы «Говорят и показывают финансы» (http://www.скажифинансы.рф), «Поколение М» (pokolenie.mts.ru), а также заявить о себе в других проектах.

— Мастер-класс по видеоблоггингу стал одним из первых мероприятий, приуроченных к Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, генеральным партнером которой выступает Сбербанк, — отметила руководитель «Школы Будущего Банкира» Ирина Ишмуратова. — Наш регион уже не первый год занимает активную позицию в этом проекте.

Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2018 пройдет с 9 по 22 апреля. В прошлом году при поддержке Центрально-Черноземного банка только в Воронежской области было проведено более 3,8 тыс. мероприятий — лекций, открытых уроков, экскурсий в подразделения банка, вебинаров и т.д. В активностях поучаствовали свыше 60 тыс. школьников. В этом году планируется поддержать главный федеральный проект по финграмотности в еще большем объеме.

Школа Будущего Банкира — проект Центрально-Черноземного банка, направленный на обучение детей финансовой грамотности.