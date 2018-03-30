Билет без возврата: на каких уловках зарабатывают лоукостеры

Покупка авиабилета — самая скучная трата отпускных денег. Мало кто готов доплатить, чтобы с комфортом провести несколько часов в небе, наоборот, люди стараются максимально сэкономить на перелете. Так что не удивительно, что на важнейших мировых рынках лоукостеры постепенно занимают лидирующие позиции: согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2016 году дискаунтеры перевезли 30% от общего пассажиропотока. Россия не отстает от мировых тенденций: доля лоукостеров на отечественном рынке за последние пару лет увеличилась с 4 до 14%.

Покупая дешевый билет, нужно помнить, что политика большинства бюджетных компаний заключается в том, чтобы вынудить клиента воспользоваться какой-нибудь дополнительной опцией. И уж за нее придется заплатить втридорога. В преддверии сезона отпусков Forbes рассказывает об основных уловках авиакомпаний-лоукостеров.

Никаких изменений

Планируя отпуск загодя, следует быть твердо уверенным в датах: бюджетные авиалинии, как правило, не возвращают деньги за билет, если пассажир передумал лететь — этот пункт договора отмечен на сайтах компаний. Точнее, деньги будут возвращены (согласно Воздушному кодексу России), однако высокие сервисные сборы за оформление возврата делают эту процедуру совершенно бессмысленной. Коррекция даты вылета или замена фамилии пассажира так же является платной услугой, иногда она стоит дороже билета — €40-50. Так что никакие опечатки недопустимы.

Платная регистрация

Неискушенный путешественник может потратить даже больше денег, полетев дискаунтером, чем если бы воспользовался услугами обычной компании. Например, если у него нет привычки заблаговременно регистрироваться на рейс. В аэропорту за эту процедуру, скорее всего, придется доплатить — от €10 до €40. Но даже при онлайн-регистрации на стойке могут потребовать еще несколько евро за распечатку билета, а то и все €10. Конечно, дешевле напечатать билет самому или скачать мобильное приложение авиакомпании, чтобы использовать электронный посадочный талон.

Считать килограммы

Основный источник дополнительной прибыли для лоукостеров — багажные сборы: если обычная авиакомпания резервирует за клиентом одно багажное место и еще одно на полке для ручной клади, то в случае с бюджетным перевозчиком рассчитывать приходится только на второе. Как правило, в салон разрешают брать сумку, чьи габариты не превышают 55×40×20 см, а вес — 8 кг. Доплата за перевозку чего-то более габаритного у некоторых компаний вдвое превышает стоимость самого перелета.

Выбор места

Если вы покупаете два или более билетов, будьте готовы к тому, что при регистрации ваших попутчиков «раскидают» по салону — даже в том случае, если речь идет о семье. За возможность сидеть на одном ряду кресел придется доплатить. Как и за место у окна, а так же аварийного выхода или в начале салона — везде, где есть возможность вытянуть ноги. Отметим, что кресла у бюджетных перевозчиков установлены теснее, а спинки могут не откидываться, так что высоким людям есть смысл доплатить

Все свое ношу с собой

Ни один лоукостер не кормит пассажиров бесплатно. Вода тоже часто предлагается только за деньги. Стакан газировки и какой-нибудь захудалый бутерброд могут наполовину увеличить стоимость перелета. Так что о питании лучше позаботиться самостоятельно: конечно, у вас не получиться пронести бутылку с водой через пункт таможенного контроля. Однако можно взять с собой пустую тару — и наполнить в кулере, если вы стремитесь к радикальной экономии.

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