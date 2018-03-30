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Штраф на миллион. За непристегнутый ремень дагестанцев наказали на 180 млн
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Штраф на миллион. За непристегнутый ремень дагестанцев наказали на 180 млн 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Штраф на миллион. За непристегнутый ремень дагестанцев наказали на 180 млнНеудобно, но может спасти жизнь. Это про ремень безопасности, которым пренебрегают многие владельцы авто. Помимо того, что ездить без ремня опасно, это запрещено правилами дорожного движения. Игнорирование данного правила в лучшем случае может привести к потере 1000 рублей из вашего кошелька, в худшем — к летальному исходу.
В Дагестане автовладельцы данным нарушением грешат часто, даже слишком часто. По данным ГИБДД по Дагестану, за три месяца (январь, февраль и март (30 и 31 число вне статистики)) зафиксировано 182 тысячи 345 нарушений.
Если учитывать, что за игнорирование ремня безопасности установленный штраф 1000 рублей, то только за это в казну от водителей уходит более 180 миллионов рублей.
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