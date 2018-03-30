Гаражный комплекс на 500 машиномест с кафе и открытым бассейном на крыше построят на ул. Крылатская

13. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«Основное пространство комплекса будут занимать парковочные места — 85% от общей площади, при этом еще 15% отведено под фитнес-центр, бассейн и кафе. Такое сочетание и в плане архитектурно-планировочных решений, и по своему функциональному назначению мы видим в Москве впервые. Это действительно уникальный объект, который станет центром притяжения для данного района, а также решит вопрос с парковкой, о необходимости чего ранее говорил мэр Сергей Собянин », — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

По его словам, поскольку весь комплекс будет разделен на два функциональных блока, архитекторы ООО «ВернерЗобекМосква» решили отразить это как в планировке здания, так и в материалах фасадов: в общественных зонах предполагается панорамное остекление, а этажи паркинга закроют декоративными металлическими ламелями. «Фасадные решения создают облик нестандартный для многоуровневых стоянок, не акцентируют внимание на основном назначении здания», — пояснил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что паркинг будет располагаться со второго по шестой этажи.

«Въезд в него запроектирован с северной стороны здания. На первом этаже разместят помещения общего назначения, ориентированные в сторону ул. Крылатская, чтобы жителям района было проще в них попасть. С южной стороны запроектирован вход в фитнес-клуб. На восьмом этаже комплекса будет находиться открытый всесезонный бассейн протяженностью 50 м с раздевалками и душевыми. Здесь же будет кафе с панорамным видом на Гребной канал и территорию парка «Крылатские холмы», — сообщили в ведомстве.

В Москомархитектуре отметили, что общая площадь комплекса составит чуть более 30 тыс. кв. м. «Он будет реализован в рамках государственной программы города Москвы „Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 г. Заказчик: ООО „Медикал Эстейт“, — заключили в пресс-службе.