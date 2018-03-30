10 проектов Вологды представлены на российской карте лучших муниципальных практик

Ресурс www.forum.urc.ru объединил опыт городов, собранный в рамках проведения форумов лучших муниципальных практик. На нем представлены около 1000 разработок, реализуемых в различных городах и районах России . Это передовой опыт по решению тех или иных задач в сфере местного самоуправления, которые собрал на одном ресурсе Союз российских городов.

Проекты разбиты по 18 направлениям: информационные технологии, ЖКХ, экономика, экология, культура и туризм, инвестиционная деятельность, международная и межмуниципальная работа, общественный контроль, транспорт, стратегии и так далее. На сайте организовано голосование. Россияне могут поддержать практики, которые считают эффективными и достойными распространения в других муниципалитетах.

10 разработок Вологды также размещены на карте. Это проекты в сферах экологии, патриотического воспитания, культуры и туризма, межнациональных отношений, ЖКХ и информационных технологий. В частности, в коммунальной сфере представлены такие практики как работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья; Школа правовой и коммунальной грамотности, которая реализуется в Центре по работе с населением; система общественного контроля за всеми ремонтами, которые проходят в областной столице.

В сфере культуры и туризма город представил краеведческие квесты, а также проект «Вологда-ГДА», который позволяет на одной площадке объединить все молодежные активности. Кстати, это проект получил грант Росмолодежи. В номинации «Патриотическое воспитание» демонстрируется проект «Вологодчина — земля героев». Это не только создание летописи с именами вологжан, прошедших Великую Отечественную войну, но и множество разных мероприятий.

В списке вологодских практик также проект «Поколения в контакте», «Новый год на языках народов мира», ежегодные посадки деревьев, работа по предоставлению госуслуг в электронном виде.

Чтобы проголосовать за ту или иную практику, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать город и номинацию и поставить лайк. Один зарегистрированный пользователь может отдать свой голос за несколько практик, но проголосовать за одну и ту же практику можно только единожды. Голосование продлится до 6 апреля 2018 года.