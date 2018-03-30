Пришедшая в себя после отравления в британском Солсбери Юлия Скрипаль уже может пить и принимать пишу, сообщает телеканал Sky News. Накануне стало известно, что россиянка пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается. При этом ее отец по-прежнему находится в стабильно критическом состоянии. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.