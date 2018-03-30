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Аксенов сообщил о грубых нарушениях при ремонте здания правительства Крыма
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Аксенов сообщил о грубых нарушениях при ремонте здания правительства Крыма 

РИА Недвижимость 51 минуту назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Грубые нарушения допущены при ремонте в здании крымского правительства, бюджету республики нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Суд первой инстанции вынес приговор за мошенничество троим должностным лицам «Дирекции по обеспечению деятельности совета министров и его аппарата». Они допустили ряд грубых нарушений при проведении ремонтных работ в здании правительства республики Крым. В результате бюджету республики был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
По его словам, суд обязал указанных лиц возместить ущерб, нанесенный государству.
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