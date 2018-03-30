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Более 3 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 31 марта
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Более 3 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 31 марта 

Департамент региональной безопасности 56 минут назад
Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью более 3 тысяч человек: сотрудников полиции и Росгвардии — около 2 тысячи человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — более 1000 человек, также будет задействовано порядка 200 народных дружинников. В рамках реализации обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.
Напоминаем, что всем зрителям необходимо соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионе и прилегающей территории. На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.
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