Более 3 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на футбольных матчах 31 марта

Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью более 3 тысяч человек: сотрудников полиции и Росгвардии — около 2 тысячи человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — более 1000 человек, также будет задействовано порядка 200 народных дружинников. В рамках реализации обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.