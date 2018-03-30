Семейный совет. Легко ли супругам делить ответственность на работе

Супруги Кошелевы восемь лет работают бок о бок на линейной производственно-диспетчерской станции «Платина» в Свердловской области . Муж — Александр Владимирович — трудится мастером воздушных линий и электрохимической защиты. Жена — Наталия Александровна — специалист по охране труда. По их стопам пошёл и сын Алексей. Полтора года назад он устроился на станцию электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Секрет взаимовыручки

Семья Кошелевых родом из Пермского края . До того как устроиться на станцию, которая относится к Пермскому районному нефтепроводному управлению АО «Транснефть-Прикамье», супруги вместе работали на горнодобывающем предприятии. В 2009 году Александр Кошелев успешно прошёл собеседование в нефтепроводном управлении и перевёз семью в город Нижняя Тура . Вскоре на станцию устроилась и жена.

«Я занимаюсь обслуживанием и ремонтом электрооборудования, а также средств электрохимзащиты нефтепроводов, — рассказывает Александр Владимирович. — Наша ремонтная бригада по графику выезжает на трассы магистральных трубопроводов и следит, чтобы система перекачки нефти работала без сбоев».

Станция, где работают Кошелевы, обслуживает магистральные нефтепроводы «Холмогоры-Клин» и «Сургут-Полоцк» общей протяжённостью почти 200 км. Так что бригаде Кошелева нередко приходится выезжать в командировки на трассу на несколько дней. В это время работники ночуют в вахтенных жилых вагонах, обедают в вагонах-столовых.

«В бригаде нас всего трое — мастер, монтёр по защите трубопроводов от коррозии и электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, — отмечает Александр Кошелев. — На мне лежит ответственность за выполнение работ на нефтепроводе. При этом мы все должны быть взаимозаменяемыми, чтобы работа не останавливалась, если кто-то ушёл в отпуск. Получается, что каждый из нас должен знать обязанности коллег, уметь выполнять их работу. Такая взаимовыручка помогает нам сохранять дружеские отношения, ведь каждый понимает, что без коллег невозможно будет слаженно взяться за работу. У нас в коллективе все друг другу помогают».

На станции трудятся около 150 человек. Коллектив сработался давно, текучки кадров нет. Но основная масса работников — люди среднего возраста, у большинства маленькие дети, так что династия Кошелевых на станции пока одна из немногих.

С серьёзным настроем

Безопасность работников предприятия превыше всего, поэтому специалист по охране труда может выехать в любую точку трассы нефтепровода, где проходят ремонтные работы. Так что временами супруги Кошелевы встречаются в командировках. Наталия Александровна следит, чтобы бригада Кошелева соблюдала все требования к безопасному выполнению работ. И уж поверьте, от её пристального взгляда не ускользнёт ни одна мелочь! При ней на станции не было несчастных случаев.

«Мы следим за обеспечением спецодеждой, соблюдением требований безопасности при проведении работ, своевременной проверкой знаний сотрудников, санитарно-бытовым обеспечением, — рассказывает Наталия Кошелева. — Помню, сколько регламентов и других нормативных документов мне пришлось изучить, когда я устроилась на предприятие. Ведь на станции я была единственным инженером по охране труда. Но я понимала, что не каждому доверят такую важную работу, и тот факт, что мою кандидатуру согласовали на эту ответственную должность, стал для меня огромным стимулом. Мне было интересно изучать всё новые требования и рассказывать о них другим сотрудникам станции. И по сей день мне очень нравится моя работа».

Наталия Александровна признаётся, что каждый день едет на работу с настроением. А ведь ездить на станцию Кошелевым приходится довольно далеко — за 30 км от города. Впрочем, около 70% сотрудников станции их земляки — жители Нижней Туры. И этот выбор о многом говорит, ведь в Нижней Туре сконцентрированы энергетические, газовые, горнодобывающие предприятия.

«По мне так на нашем предприятии плюсов больше, чем в других организациях не только в Нижней Туре, но и в области, — уверяет Александр Кошелев. — Здесь хороший соцпакет, зарплата стабильная и в среднем выше, чем на некоторых других предприятиях, есть поощрения, материальная помощь, социальное страхование, бесплатные медосмотры. Вот почему работа на станции ценится. Плюс к тому руководство относится к персоналу с уважением. Нам с супругой идут навстречу, отпускают нас в отпуск вместе. При этом предоставляют путёвки на санаторно-курортное лечение. Мы сами выбираем санаторий, а предприятие практически полностью оплачивает отдых и дорогу».

Да и почему бы не пойти навстречу, если Кошелевы давно зарекомендовали себя как ответственные работники.

«Старший Кошелев трудолюбив, настойчив, выполняет поставленные задачи в срок, без промедлений, — подчёркивает начальник ЛПДС «Платина» Владимир Плотников . — Его супруга Наталия Александровна требовательна к персоналу, чутко следит за соблюдением всеми сотрудниками требований охраны труда. Их сын, хотя и молод, но специалист хороший, инициативный».

Алексей Кошелев не скрывает, что пошёл на предприятие по стопам отца. Он с детства слышал, как родители обсуждают дома рабочие вопросы, и знал, какие плюсы даёт работа в АО «Транснефть–Прикамье». Поэтому после окончания горно-металлургического колледжа и службы в армии решил попытать свои силы и легко прошёл проверку знаний.

«За полтора года я повысил разряд. Летом планирую поступать в вуз в Тюмень на заочное отделение, чтобы получить высшее образование, — говорит Алексей Кошелев. — Думаю, в дальнейшем это поспособствует карьерному росту. Я занимаюсь ремонтом электрооборудования на станции. Приборы здесь современные, так что работать мне интересно».

Младший сын Кошелевых по примеру старших мужчин решил выучиться на горняка, но, как говорит Наталия Александровна, временами он мечтает, что тоже будет работать на станции. Так что родители заранее настраивают его на то, чтобы учился хорошо. Ведь они знают, что к подбору персонала на станции подходят серьёзно.