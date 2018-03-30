На КЭФ обсудят культуру как ресурс регионального развития

Участники круглого стола обсудят несколько важных вопросов, среди которых переход от тезиса «Культура — недоступная роскошь и источник доходов» к утверждению «Культура как эффективный инструмент ревитализации пространства», а также важность создания пространственного каркаса из региональных лидеров культурного развития и т.д.

По мнению Елены Мироненко, эта актуальнейшая тема вызовет острую дискуссию.

— Идея организовать круглый стол и пригласить на него авторитетнейших специалистов в своей области родилась совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина в феврале этого года и была максимально быстро воплощена в жизнь, — отметила и.о. министра культуры.