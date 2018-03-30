На КЭФ обсудят культуру как ресурс регионального развития 

К участию в дискуссии приглашены специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, эксперт Совета по культуре при председателе Государственной Думы РФ Татьяна Абанкина, и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, координатор международного сотрудничества по культурному наследию министерства образования, культуры и науки Нидерландов Жан-Поль Кортен и другие.
Участники круглого стола обсудят несколько важных вопросов, среди которых переход от тезиса «Культура — недоступная роскошь и источник доходов» к утверждению «Культура как эффективный инструмент ревитализации пространства», а также важность создания пространственного каркаса из региональных лидеров культурного развития и т.д.
По мнению Елены Мироненко, эта актуальнейшая тема вызовет острую дискуссию.
— Идея организовать круглый стол и пригласить на него авторитетнейших специалистов в своей области родилась совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина в феврале этого года и была максимально быстро воплощена в жизнь, — отметила и.о. министра культуры.
Напомним, Красноярский экономический форум "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал" пройдет в Красноярске с 12 по 14 апреля.