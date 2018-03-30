Кабмин дал ряд срочных поручений Министерству финансов 

Минфин и Минэкономразвития совместно с Экспертным советом должны будут представить согласованные проекты нормативных правовых актов, предусматривающие, что акты законодательства РФ о налогах, вступающие в силу с 1 января года, следующего за годом их принятия, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября текущего года, сообщает «Парламентская газета». Выполнить эту работу ведомствам нужно к маю текущего года. До апреля в правительство также должны быть представлены предложения по обязательному представлению налоговыми органами мотивированного мнения о наличии состава преступления в рамках расследования уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере уплаты налогов, сборов и страховых платежей. Минфин и Минэкономразвития совместно с региональными властями обязали представить предложения по расширению перечня видов деятельности, подпадающих под систему патентного налогообложения, и по расширению полномочий субъектов РФ в части регулирования патентной системы налогообложения.