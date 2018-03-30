К спору Нетиевского с «Уральскими пельменями» приобщилась прокуратура

По указанию «сверху».

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский объяснил действия бывших коллег, обвинивших его в злоупотреблении полномочиями. По мнению шоумена, уголовное дело в его отношении — задумка нового директора «Пельменей» Евгения Орлова , который остался проигравшим по делу о правах на архив из 73 программ артистов.

В пресс-службе Нетиевского "Уралинформбюро" пояснили, что творческое объединение «Уральские пельмени» с 2012 года занималось только организацией концертов в Екатеринбурге и не имело никакого отношения к программам на телеканал СТС. При этом только Нетиевский переехал в Москву , создав там продюсерскую компанию «Идея Фикс Медиа», производящую телешоу. Именно с ней у актеров и авторов «Пельменей» были заключены прямые контракты, по которым с 2012-го по 2015 годы они получили около 290 миллионов рублей.

Теперь шоумен недоумевает, почему бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они ничего не делали «как продюсеры» и приезжали в Москву только как актеры и авторы программы.

Сергей Охлопков. В связи с широкой оглаской в СМИ, в делом заинтересовалось управление Генпрокуратуры в УрФО. В пресс-службе ведомства «Уралинформбюро» сообщили, что проверять законность и обоснованность возбуждения уголовного дела против Сергея Нетиевского будет прокурор Свердловской области

Участники «Уральских пельменей» обратились в полицию с просьбой разобраться в «экономическом преступлении», которое, по их мнению, совершил бывший руководитель коллектива. Артисты уверены, что злоупотреблявший полномочиями директора Нетиевский утаил от них 173 миллиона рублей.

Ранее по теме: Шутки кончились: «Уральские пельмени» пригрозили Нетиевскому «небом в клеточку»