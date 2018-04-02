В Татарстане закрыты для движения автотранспорта все ледовые переправы

С понедельника, 2 апреля, все четыре ледовые переправы Татарстане закрыты для движения автотранспорта, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели проверку на реке Волга на участках Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. В результате было принято решение закрыть переправы для движения транспорта. С 30 марта остановлена работа ледовых переправ на Каме по маршруту село Покровское — Красный ключ в Елабужском районе и населённый пункт Соколка — Новозакамск в Мамадышском районе. Ранее сообщалось, что речную навигацию и паромные переправы в Уфе планируют открыть 28 апреля.