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В Татарстане закрыты для движения автотранспорта все ледовые переправы
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В Татарстане закрыты для движения автотранспорта все ледовые переправы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
С понедельника, 2 апреля, все четыре ледовые переправы Татарстане закрыты для движения автотранспорта, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели проверку на реке Волга на участках Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. В результате было принято решение закрыть переправы для движения транспорта.
С 30 марта остановлена работа ледовых переправ на Каме по маршруту село Покровское — Красный ключ в Елабужском районе и населённый пункт Соколка — Новозакамск в Мамадышском районе.
Ранее сообщалось, что речную навигацию и паромные переправы в Уфе планируют открыть 28 апреля.
RT на русском: последние новости
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