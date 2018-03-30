Жители Саратова организовали пикет

Пикетирование прошло в областном центре 30 марта у памятника Вавилову.

О коллективном пикете «За свободу слова» рассказал паблик «Типичный Саратов» в социальной сети ВКонтакте.

Небольшая разновозрастная группа с плакатами в руках высказывалась в защиту мессенджера Телеграм и поддержала политических заключенных.

Не все саратовцы поддержали пикетчиков в комментариях к опубликованному посту. Так, например, жительница Саратова Елена Носкова считает, что конфиденциальность и интернет становятся всё менее и менее совместимыми: «Да и понятие „свобода“ каждый понимает по-своему, и пользуются ею по-разному. Всевозможные фейки, запущенные с определённой и явно не всегда благой целью, — обратная сторона медали».

Фото: «Типичный Саратов» ВКонтакте