Ещё
В Камышине перед судом предстанет обвиняемый в убийстве новорожденной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Камышине перед судом предстанет обвиняемый в убийстве новорожденной 

АиФ Волгоград 25 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
18-летний камышанин, подозреваемый в убийстве младенца, идет под суд.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Следственного комитета, в июле прошлого года молодой человек со своими приятелями пришел в гости к 28-летней знакомой, где стал употреблять спиртное и нюхать клей. Оставшись наедине с хозяйкой, он принялся склонять её к интимной близости. Получив отказ, молодой человек стал бить женщину. В этот момент в комнате заплакала ее новорожденная дочь. Молодой человек, раздраженный детским плачем, подошел и ударил ребенка по голове рукой несколько раз.
В ходе следствия выяснилось, что скорую помощь вызвал второй гость, когда увидел хозяйку и ее девочку в бессознательном состоянии. Ребенка спасти не удалось. У малышки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей свода и основания черепа, а у её матери — травму грудной клетки, переломы ребер.
АиФ Волгоград: последние новости
За какие проекты благоустройства проголосовало большинство волгоградцев? В Волжском обнаружено тело без вести пропавшего подростка В Волгограде проверяют импортные семена перед продажей?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»153
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»122
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию564
Обнаженка глазами робота34
Шнурова обвинили в домогательствах51
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
05:44
В России может появиться новый праздник
Общество Политика
04:37
Варум отказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение