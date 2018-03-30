В Камышине перед судом предстанет обвиняемый в убийстве новорожденной

18-летний камышанин, подозреваемый в убийстве младенца, идет под суд.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Следственного комитета, в июле прошлого года молодой человек со своими приятелями пришел в гости к 28-летней знакомой, где стал употреблять спиртное и нюхать клей. Оставшись наедине с хозяйкой, он принялся склонять её к интимной близости. Получив отказ, молодой человек стал бить женщину. В этот момент в комнате заплакала ее новорожденная дочь. Молодой человек, раздраженный детским плачем, подошел и ударил ребенка по голове рукой несколько раз.

В ходе следствия выяснилось, что скорую помощь вызвал второй гость, когда увидел хозяйку и ее девочку в бессознательном состоянии. Ребенка спасти не удалось. У малышки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей свода и основания черепа, а у её матери — травму грудной клетки, переломы ребер.