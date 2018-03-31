КПРФ оценила итоги выборов на пленуме

Зюганов выступил с докладом «Об итогах выборов Президента Российской Федерации и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре 2018 года».

Напомним, что глава ЗАО «Совхоз им. Ленина» получил на выборах 18 марта 11,77% голосов. Зюганов дал понять, что партия рассчитывала на большее, однако все же сделал вывод, что «союз КПРФ с левыми и народно-патриотическими силами» себя оправдал. «Наш кандидат, вопреки всему, вырос до уровня политика национального масштаба», — заявил он.

"Мы — единственная реальная оппозиция, единственная альтернатива власти", — подчеркнул Зюганов, объявив об ослаблении позиций ЛДПР "Справедливой России" . Кроме того, на основе результатов выборов он провозгласил «полный крах либералов».

Лидер компартии признал, что нынешнюю власть продолжает поддерживать значительная часть общества. «Но альтернатива формируется», — подчеркнул он.

Важным результатом Зюганов назвал тот факт, что «красный пояс» России существенно вырос, охватив почти всю Сибирь и Дальний Восток.

Согласно завету Владимира Ленина, партия должна всесторонне анализировать и свои успехи, и просчеты. А таковые были, отметил Зюганов. «В ряде регионов наши отделения не сумели организовать разъяснительную работу, не проявили активности в распространении печатных материалов, упустили агитацию в сети интернет», — сказал он. Наиболее заметны такие недостатки в Брянской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Тамбовской областях, в Чукотском автономных округах, сказал лидер компартии.

Впредь КПРФ должна наращивать активность в интернете и на улицах, совершенствовать партийный механизм контроля за ходом голосования, поставил задачи Зюганов. И еще важная цель — численный состав партии необходимо удвоить. Все это поможет показать хороший результат на предстоящих в сентябре региональных выборах. Грудинин, который показал себя сильным политиком, примет в них участие, сказал Зюганов, не уточнив, впрочем, в каком именно статусе.

Несмотря на критику власти, КПРФ все же готова к серьезным переговорам по вопросу формирования нового курса развития страны, резюмировал лидер коммунистов. «Мы готовы со своей программой сесть за стол переговоров для того, чтобы страну мирно и демократично вывести из кризиса», — подчеркнул политик.

Первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил о том, что «в сложных условиях даже официальный результат нашего кандидата 11,8% — следует признать удовлетворительным». Под сложными условиями он имел в виду шумиху вокруг незакрытых зарубежных счетов кандидата и прочие негативные сообщения, которые в компартии считают провокацией.

"Общепартийная задача сегодня: не растерять тот моральный подъем, который появился в наших рядах", — заявил Мельников. Первый зампред ГД также назвал «парламентские задачи» фракции КПРФ, связанные с коррекцией избирательного законодательства. Надо вернуться к вопросу отмены «муниципального фильтра» для парламентских партий на выборах губернаторов. Кроме того, важно добиваться для депутатов права быть доверенными лицами кандидатов и вести агитацию за своих товарищей.

Павел Грудинин тоже выступил на заседании, отметив укрепление позиций КПРФ по итогам выборов. Экс-кандидат поделился мнением, что должен был набрать около 30% голосов. «Мы не проиграли. И я должен быть не только с усами, но еще и шевелюру отпустить большую», — заметил он, имея в виду нашумевшее пари с блогером, в ходе которого «проспорил» усы.

— Мы прошли бой, и этот бой, это сражение показало все плюсы и минусы, в том числе и надо, конечно, делать выводы, — заявил бывший кандидат. — Где-то есть слабые места и, я думаю, что председатель партии и президиум обязательно сделают оценку, но перестраиваться обязательно надо.

Результаты выборов показали, что внутри КПРФ есть запрос на перемены, объявил также Грудинин, который, отметим, сам является беспартийным.