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В Выборге благоустроят сквер, в котором поставят памятник трамваю
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В Выборге благоустроят сквер, в котором поставят памятник трамваю 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Администрация Выборгского района объявила аукцион по выбору подрядчика по благоустройству сквера на пересечении ул. Пионерской и Крепостной. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля.
Известно, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 267 тысяч 330 рублей.
Напомним, в этом сквере власти Выборга намерены поставить памятник знаменитому выборгскому трамваю. Как сообщил глава администрации города и района на встрече с прессой, 15 января, трамвай вернется на улицы Выборга в обновлённом виде.
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