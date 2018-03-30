В Выборге благоустроят сквер, в котором поставят памятник трамваю 

Администрация Выборгского района объявила аукцион по выбору подрядчика по благоустройству сквера на пересечении ул. Пионерской и Крепостной. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля.
Известно, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 267 тысяч 330 рублей.
Напомним, в этом сквере власти Выборга намерены поставить памятник знаменитому выборгскому трамваю. Как сообщил глава администрации города и района на встрече с прессой, 15 января, трамвай вернется на улицы Выборга в обновлённом виде.