В Выборге благоустроят сквер, в котором поставят памятник трамваю

Администрация Выборгского района объявила аукцион по выбору подрядчика по благоустройству сквера на пересечении ул. Пионерской и Крепостной. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 апреля.

Известно, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 267 тысяч 330 рублей.