Впервые всплывший секретный отдел ФБР оказался полон хакеров

Подразделение удаленных операций ФБР США дважды использовало методы хакерских группировок в расследовании уголовных дел. Об инцидентах стало известно после публикации отчета управления генерального инспектора Минюста . На это обратил внимание портал Motherboard.

Документ посвящен следственным действиям в отношении некоего террориста, в рамках которых представителям власти было необходимо взломать его гаджет от Apple . Несмотря на то, что в процессе расследования этого дела ФБР так и не обратилось к услугам подразделения удаленных операций, в документе оговариваются несколько случаев, когда это было реализовано.

Нынешний глава структуры в рамках отчета выступает с сообщением о двух ситуациях, когда ФБР использовало свои инструменты для хакерского взлома. Оба раза это требовало официального разрешения заместителя генерального прокурора США. Полусекретный характер отчета не позволяет получить полную информацию об этих случаях.

Ранее подразделение удаленных операций считалось практически мифической структурой, и данный отчет — единственное явное свидетельство его существования.

Подобные методы расследования уголовных дел требуют одобрения на высшем уровне. Эта политика была введена более 15 лет назад тогдашним заместителем генпрокурора США Ларри Томпсоном (Larry Thompson), который запретил использовать секретные технологии в интересах следствия без специального согласования.

Подразделение удаленных операций подчиняется департаменту операционных технологий. Сотрудники работают совместно с отделом технического надзора над обеспечением эксплуатации компьютерной сети. Характер работы подразделения позволяет ему содержать целый штат инженеров, разрабатывающих методы использования мобильных устройств в целях расследования.