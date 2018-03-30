ФБР использует засекреченные хакерские инструменты в рядовых расследованиях

Одним из самых малоизвестных отделов ФБР США является Подразделение удаленных операций (Remote Operations Unit, ROU), занимающееся взломом компьютеров и мобильных устройств. До не давнего времени ROU в публичных документах не упоминалось, однако теперь эта аббревиатура впервые появилась в отчете Управления генерального инспектора (Office of the Inspector General, OIG) Министерства юстиции США . Более того, согласно документу, ROU использует засекреченные хакерские инструменты, предназначенные для обеспечения нацбезопасности, в рядовых уголовных расследованиях.

ROU является частью подразделения операционных технологий ФБР (Operational Technology Division, OTD), занимающегося технологической стороной расследований. Как сообщается в отчете OIG, ROU обладает «возможностями для эксплуатации компьютерной сети» и сотрудничает «с инженерами и поставщиками техник для эксплуатации мобильных устройств».

Отчет OIG в основном посвящен тому, что ФБР не исследовало полностью свои возможности для взлома iPhone террориста из Сан-Бернардино в 2016 году. Однако несколько разделов документа также проливают свет на деятельность ROU и использование подразделением хакерских инструментов.

Изначально ROU не участвовало в поисках решений для разблокировки iPhone террориста, поскольку инструменты для обеспечения нацбезопасности не должны использоваться в расследованиях уголовных дел. Помимо прочего, ФБР является органом разведки, в обязанности которого входит сбор данных для защиты государства, а не только для предъявления формальных обвинений подозреваемым. Тем не менее, с разрешения заместителя генерального прокурора США ФБР может использовать засекреченные техники в рядовых расследованиях, говорится в отчете.

«Главе ROU известно о двух случаях, когда ФБР инициировало эту процедуру (получение разрешения заместителя генпрокурора — ред.)», — говорится в отчете. То есть, как минимум дважды ФБР просило разрешения на использование засекреченных хакерских инструментов в расследовании рядовых дел. О каких именно уголовных делах идет речь, в отчете не уточняется.

Управление генерального инспектора — общий термин для обозначения надзорных подразделений в государственных органах США, занимающихся предотвращением незаконной или неэффективной деятельности этих госорганов.