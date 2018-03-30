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Морские черепахи научились пользоваться ластами как лапами
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Морские черепахи научились пользоваться ластами как лапами 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Морские черепахи умеют использовать свои ласты для того, чтобы держать ими еду, а не только плавать. Неожиданное открытие сделали биологи, пишет журнал PeerJ. Ученые отмечают, что конечности морских животных в процессе эволюции адаптировались к среде обитания таким образом, чтобы исключительно облегчить передвижение в толще воды. Тем не менее, многие морские млекопитающие вторично приспособились использовать рудиментарные лапы в целях пропитания, например, для охоты, поиска и удержания добычи.
В процессе наблюдения за ними зоологи описали десять типов операций, выполняемых при помощи передних лап, ласт или хвоста. Черепахи научились рыть дно в поисках добычи, оглушать ее ударом, загонять жертву в ловушку, собирать ее в стайки и разными способами удерживать еду до и в процессе поедания.
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